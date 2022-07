Kergejõustiku MM-il pronksi võitnud Norra vägilane maadles finaalis tõsise tervisemurega: südame rütm taastus 23 tundi hiljem

31-aastase Henrikseni sõnul ilmnesid esimesed märgid soojenduskatsete järel. „Arvasin, et olen esimest korda võistluse eel närvis. Finaali ajal tundsin, et jalad on ülipehmed,“ kirjutas norralane sotsiaalmeedias. Henrikseni sõnul oli ta sarnaselt ka varemgi tundnud. Ta vaatas võistluse järel oma pulsikella ning mõistis, et maadles kogu finaali ajal südame rütmihäiretega.