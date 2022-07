Kuidas alistada rekordiomanik Warholm? Mägi pakkus valemi

Finaali pääsemine läks napilt. Mägi oli oma 400 m tõkkejooksu poolfinaalis brasiillase Alison dos Santose (47,85) ja ameeriklase Trevor Bassitti (48,17) järel kolmas, tema aeg 48,40 oli siiski piisavalt hea, tagamaks ajaga finaalikoha. Kokkuvõttes oli see päeva kuues resultaat.

Kui eeljooksus sai 30-aastane Tartust pärit Mägi üsna sundimatu jooksuga ajaks 48,78, siis pühapäeval oli ta täiega pingutades 38 sajandikku kiirem. „Esimesele tõkkele põrutasin natuke põlvega sisse. Täna oli tuulisem tagasirge, mis on siin Eugene’is see kõige ebameeldivam osa – tavaliselt tuleb tagasirgel vastutuulega joosta. Tagakurvis unustasin ära paar asja, millele keskenduda,“ analüüsis Mägi, kes arvab, et finaalis suudab ta konkurentidele lahingu anda. „Kui ennastunustavalt finaali jooksma minna ja enda asjad korralikult ära teha, siis ma olen ikkagi pigem optimistlik.“