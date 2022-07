Manchester Unitedi peatreener kinnitas taas: Cristiano Ronaldo pole müügiks!

Juuli alguses teatasid mitmed tunnustatud väljaanded, teiste hulgas ka jalgpalli üleminekuturuga detailselt kursis olev ajakirjanik Fabrizio Romano, et Ronaldo soovib Unitedist lahkuda. Kuulujuttudele andis tuld juurde asjaolu, kui selgus, et Ronaldo ei liitunud Unitedi hooajaeelse ettevalmistusega.

Möödunud nädalal teatas Unitedi uus peatreener Erik ten Hag , et Ronaldo pole müügiks. Teisipäeval peab United Austraalias Melbourne'is sõpruskohtumise Crystal Palace'iga. Esmaspäevasel mängueelsel pressikonverentsil uuriti hollandlaselt taas, mis seis Ronaldoga ikkagi on.

Ten Hag lisas, et Ronaldo võib hoopis Unitediga lepingut pikendada. „Tal on (lepingus) võimalus seda hooaja võrra pikendada,“ sõnas ta. „Jah,“ vastas ta küsimusele, kas selline variant võib ka teoks saada.

Hollandlase sõnul ei muretse ta ka selle üle, et Ronaldo hetkel hooajaeelsel sõprusturneel meeskonnaga kaasas pole. „Me kõik teame, et Ronaldo on professionaal ning ta on kindlasti heas vormis. See on minu väikseim mure,“ sõnas ta.