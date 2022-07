Hullumaja ja ülim õndsus käsikäes. „Oma suurima eesmärgi mänedžerina olen juba täitnud!“

Võimalus olla suures spordis

Ta tõi markantse näite Jamaica kettaheitja Fedrick Dacresi kohta. „Ta vigastas end Rabati Teemantliiga etapi esimesel katsel ja mul oli poolteist kuud kõik tema reisid ja asjad planeeritud, siis pidin ta saama aga järgmisel hommikul kuidagi Marokost Jamaicale. See tähendas, et pühapäeva õhtul istusin kell 22.30 arvuti taha ja sealt sain ära hommikul kell kuus, kui olin saanud reisiplaani, koroonatestid ja kõik dokumendid korda. Kui see öö vahele jäi, oli küll tunne, et kas ma peaksin seda veel kaua tegema.“

Aga õnnestumised korvavad kõik ja siis tundub jälle, et see ongi kõige vingem töö. „Kõige lahedam on see, et see amet on minule kui keskpärasele sportlasele andnud võimaluse olla suures spordis,“ tõi 36-aastane Üürike esile. „Tegelikult olen vähemalt mõtteis ka läbi ja lõhki tippsportlane. Ma tahan alati saada milleski parimaks, olen väga võitlushimuline. See on andnud mulle selle võimaluse, et minu kaasabil on võimalik võita olümpiamedal.“