Differt: EOK palgale saamine on hea, kuid oleksin tahtnud medalit

Läks aega, mis läks, aga nüüd on see tehtud – Läänemaa haigla füsioterapeudist ja amatöörvehklejast Nelli Differtist sai professionaal. Elu esimesel MM-il jõudis ta kaheksa parema hulka ja teenis sellega välja EOK B-kategooria palga.

„See, et Nelli debüüdil läbi ei põlenud, näitab tugevust,“ kiitis Differti treener Helen Nelis-Naukas. „Ta on paari viimase aastaga meeletult arenenud ja peas asjad korda saanud, aga selle nimel ka meeletult rüganud. Hiina kalendri järgi on Nelli sündinud hobuse aastal ja ta ongi tööhobune.“