Pariisi olümpiale pürgiv Minaškin teenis Zagrebi GP-l esimesed kvalifikatsioonipunktid

Esimeses kohtumises võitis Minaškin kindlalt tugevat Kanada judokat Kyle Reyest´i, kes hoiab maailma edetabelis 32. positsiooni. Järgmises ringis oli Eesti judoka vastaseks Gruusia sportlane Ilia Sulamanidze, kes asub maailma edetabelis üheksandal kohal. Äärmiselt pingeliseks kujunenud kohtumise tulemusena pidi Minaškin tunnistama Sulamanidze paremust. Sulamanidze võitis hiljem Grand Prix hõbemedali.



Grigori Minaškin saavutas seega kõrgetasemelisel võistlusel üheksanda koha.



Grigori Minaškini treener Vladimir Stepanjan kommenteeris, et sportlase sooritusega võib jääda rahule. „Peale olümpiat oleme võtnud võistlustelt pausi, kuna aasta oli sportlasele äärmiselt pingeline. Nüüd on Grigori rahvusvaheliste tippvõistluste tatamil tagasi ning Grand Prix võistlusel nägin, et ka võitlusvaim on kõrge ning väga tugevad vastased panevad teda võitlema,“ sõnas ta.



Horvaatia Grand Prix võistluse tulemusena teenis Minaškin ka hooaja esimesed olümpiamängude kvalifikatsioonipunktid. „Meie kindel siht on Pariisi olümpia ning selleks peame rahvusvahelistelt tippvõistlustelt koguma olümpiapunkte,“ lisas treener.