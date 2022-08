35 ÜLEMINEKU HINDED | Keila ja Rakvere tõid korvi alla horvaadi, TalTech grusiini

Augusti teise nädala lõpuks oli ametlikke üleminekuid kokku 351, sealjuures arvesse ei lähe lepingupikendused korvpalluritega, kes kandsid ka eelmisel hooajal meeskonna vormi (vaata näiteks: TalTechis jätkavad mängijad). Hinde puhul lähtub siinkirjutaja meeskonda sobitumisest, tema varasemast tasemest, võimalikust mänguajast ja muust. Oluline on seegi, et erinevalt möödunud hooajast ei lähe Läti mängijad enam kirja kohalike meestena (loe: nende registreerimine pole enam tasuta), erand tehti vaid ühe ukrainlase toomisele. Kui esimese nelja välismängija registreerimine Eesti-Läti liigasse maksab klubidele 600 eurot, siis alates viiendast on see summa juba 7000 eurot.

20.8 | Rakvere Tarvas sõlmis lepingu Antun Mariceviciga

Mida tegi Maricevic eelmistel aastatel? South Florida ülikoolis korvpallihariduse saanud 208 cm pikkune tsenter naasis Euroopasse 2020. aastal, mille järel mängis ta Horvaatia kõrgliigas (Zabokis keskmiselt kuus punkti ja neli lauda), Slovakkia kõrgliigas (Lucenecis keskmiselt kaheksa punkti ja neli lauda) ning Hispaania kolmandas liigas (Zornotzas keskmiselt viis punkti ja kolm lauda).

Mis rolli saab Maricevic Tarvas? Paistab, et Eesti klubides on toimunud selge suunamuutus, kus ameeriklaste asemel eelistatakse eurooplasi. Varasematel aastatel jänkidega lotot mänginud Tarvas on sel suvel satsi toonud sloveeni, lätlase, ukrainlase ja horvaadi. Kõikide märkide järgi arvestatakse Maricevicga kui põhitsentriga.

Hinne üleminekule: 4-. Eeldatavasti oleks paslik võrrelda Keila tsentri Matej Raduniciga, kes on sarnaselt horvaat ja sisuliselt on mehed samaealised (Maricevic 25 ja Radunic 26). Uus keilakas näitas nooruspõlves Horvaatia liigas paremaid numbreid. Uus keilakas näitas viimasel hooajal võõrsil paremaid numbreid. Selles plaanis pole justkui Tarval midagi hõisata, aga samas leiti korvi alla tugev Euroopa liigades mänginud keha. Asi seegi.