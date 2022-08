31 ÜLEMINEKU HINDED | Rapla tõi tiimi kolm täiendust, TalTech sõlmis lepingu tugeva lätlasega

Augusti teise nädala lõpuks oli ametlikke üleminekuid kokku 31, sealjuures arvesse ei lähe lepingupikendused korvpalluritega, kes kandsid ka eelmisel hooajal meeskonna vormi (vaata näiteks: TalTechis jätkavad mängijad). Hinde puhul lähtub siinkirjutaja meeskonda sobitumisest, tema varasemast tasemest, võimalikust mänguajast ja muust. Oluline on seegi, et erinevalt möödunud hooajast ei lähe Läti mängijad enam kirja kohalike meestena (loe: nende registreerimine pole enam tasuta), erand tehti vaid ühe ukrainlase toomisele. Kui esimese nelja välismängija registreerimine Eesti-Läti liigasse maksab klubidele 600 eurot, siis alates viiendast on see summa juba 7000 eurot.

13.8 | Rakvere Tarvas sõlmis lepingu Jan Razdevšekiga

Mida tegi Razdevšek eelmistel aastatel? 21-aastane sloveen tegi meeste tasemel debüüdi hooajal 2019-2020 Austria kõrgliiga klubis Arkadia Traiskirchen Lions, viimasel kahel hooajal esindas olenevalt allikast 185 kuni 191 cm pikkune mängujuht sama riigi satsi Raiffeisen Flyers Wels. Viimati jäi Razdevšeki arvele keskmiselt 9,5 punkti ja 3,5 söötu.

Mis rolli saab Razdevšek Tarvas? Lätlase Karlis Helmanise ja ukrainlase Vitali Šõmanskõi kõrval on Rakvere sats sõlmid lepingud Gert Kaldmäe, Arvan-Johannes Lippasaare, Ralf Satsi ja Renato Lindmetsega. Kui lähinädalatel imesid ei juhtu, siis vihjab kõik sellele, et Tarvas peavad mängu tegema välismaalased ning eestlased saavad kõrvalosad. Razdevšek peab olema tiimis üks kandev tala.

Hinne üleminekule: 4. Razdevšeki tipphetkedest jäid silma väikese mehe kohta üsna julged läbiminekud ning (üsna madalast viskeasendist) sopsanud kolmesed, aga kuidas kanduvad Austria kõrgsarjas näidatud numbrid üle Eesti-Läti liigasse? Raske öelda, sest kahe riigi vahelisi liikumisi on olnud pigem vähe. Kuid Saimon Sutt sai hooajal 2018-19 Pärnu Sadamas keskmiselt kirja näitajad 11+3+3 (vastavalt punktid, lauad, söödud), aasta hiljem Austrias olid numbrid 11+3+2 ja siis taas Eestisse naastes 12+4+4. Kuna sloveen on veel päris noor, siis ideeliselt võiks ta numbrid olla identsed või natuke paremad kui Austrias. Mis oleks Tarva jaoks tipp-topp. (Ääremärkus. See on muidugi huvitav, et peale möödunud hooajal Aleksa Nikolici ja Igor Josipovici hangetega alt minekuid vaatavad rakverelased taas Balkani poole.)