23 ÜLEMINEKU HINDED | Koondise mängujuht vahetas klubi, uustulnukas Keila tõi kolm täiendust

Augusti esimese nädala lõpuks oli ametlikke üleminekuid kokku 23, sealjuures arvesse ei lähe lepingupikendused korvpalluritega, kes kandsid ka eelmisel hooajal meeskonna vormi (vaata näiteks: Tartus jätkavad noormängijad). Hinde puhul lähtub siinkirjutaja meeskonda sobitumisest, tema varasemast tasemest, võimalikust mänguajast ja muust. Oluline on seegi, et erinevalt möödunud hooajast ei lähe Läti mängijad enam kirja kohalike meestena (loe: nende registreerimine pole enam tasuta), erand tehti vaid ühe ukrainlase toomisele. Kui esimese nelja välismängija registreerimine Eesti-Läti liigasse maksab klubidele 600 eurot, siis alates viiendast on see summa juba 7000 eurot.