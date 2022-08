18 ÜLEMINEKU HINDED | Eestisse jõudis mitu andekat ukrainlast, Kalev/Cramo oli juuli lõpuks komplekteeritud

Juuli lõpuks oli ametlikke üleminekuid kokku 18, sealjuures arvesse ei lähe lepingupikendused korvpalluritega, kes kandsid ka eelmisel hooajal meeskonna vormi (vaata näiteks: Pärnu jätkavad Robert Valge ja Troy Barnies). Hinde puhul lähtub siinkirjutaja meeskonda sobitumisest, tema varasemast tasemest, võimalikust mänguajast ja muust. Oluline on seegi, et erinevalt möödunud hooajast ei lähe Läti mängijad enam kirja kohalike meestena (loe: nende registreerimine pole enam tasuta), erand tehti vaid ühe ukrainlase toomisele. Kui esimese nelja välismängija registreerimine Eesti-Läti liigasse maksab klubidele 600 eurot, siis alates viiendast on see summa juba 7000 eurot.

31.7 | Rakvere Tarvas sõlmis lepingu Karlis Helmanisega

Mida tegi Helmanis eelmistel aastatel? 201 cm pikkuse ääremängija senine karjäär on üsna eriskummaline. 2017. aastal mängis ta Läti esiliigas, seejärel käis ta Norra kõrgliigas (Ammerud), Hispaania neljandas liigas (Arenys), taas Läti esiliigas, Itaalia madalamas liigas ja siis maandus uuesti Hispaania tugevuselt neljandasse liigasse (Caceres). Möödunud aastal pääses ta Eesti-Läti liigas Ventspilsi pingi otsale, kus ta panuseks jäi kümnes matšis kokku visatud 15 punkti (Jah, kokku, mitte keskmiselt. - E. K.). Ja needki tulid kohtumistes, kus võitja oli neljandaks veerandiks juba selge.

Mis rolli saab Helmanis Tarvas? Kuna keerulises rahalises seisus olev Tarvas näib olevat kohalike mängijate jaoks üks viimaseid valikuid, siis eeldatavasti on Rakvere satsis uuel hooajal üks ukrainlane, neli muud välismaalast ja kohalikud noored. Ehk siis eeldatavasti nähakse Helmanises üht tiimi kandvat korvialust tala - miks muidu välismaalast tuua?

Hinne üleminekule: 3. Tipphetkede põhjal (Ääremärkus. Eeldatavasti ma olen Tarva klubi asjaajajate kõrval Eestis üks kümnest inimesest, kes tema tipphetked läbi vaatas! - E. K.) tundub 24-aastane Helmanis jässakas suur äär, kes vabaks jäädes sopsab kaugelt ja on muidu tubli vend. Teisalt on lätlase taust päris kahtlane. Viimati sai ta arvestatavat mänguaega Hispaania neljandas liigas, nüüd peaks Karlis tassima Tarvast mängudes VEF-i ja Kalev/Cramoga. Tundub suti kahtlane. Arusaadav, et Eestist on keeruline üle kahemeetriseid korvpallureid leida, aga samas neljanda järgu lätlastele minutite tiksutamine ei tundu kuigi äge.