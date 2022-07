Portaal: Rally Estonia MM-sarjast kadumine oleks täielik naeruväärsus

„Ralli direktor Urmo Aava on rääkinud, et ta tahab korraldada maailma parimat rallit. Praegu on Rally Estonia MM-sarja mõistes alles oma teekonna alguses, aga asjad näivad head. Organisatsioon on suurepärane ja teed hakkavad omapära leidma - Soome soojendusetapi kuvand on ära pühitud. Pealegi ei saa Rally Estonia atmosfääri ühegi ralliga võrrelda,“ lisas Evans.