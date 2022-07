Rally Estonial suurepärast kiirust näidanud Robert Virves ületas Sebastien Ogier'le kuulunud rekordi

22-aastane Virves on alles oma karjääri alguses. Tänavu on tal reaalne võimalus Junior WRC sarja võit esmakordselt Eestisse tuua. Enne Kreekas peetavat hooaja viimast etappi on ta 84 punktiga kolmandal positsioonil, vaid ühe punktiga edestavad teda soomlane Sami Pajari ja britt Jon Armstrong.

„Arvestades asjaolusid, olen rahul. Kui reedene eksimus välja jätta, kulges ralli väga hästi,“ viitas Virves pärast Rally Estonia lõppu reedesele vastu kivi sõitmisele ja auto lõhkumisele. „Kõige olulisem on see, et meil on võimalus võidelda tiitli nimel. Loodetavasti leiame võimaluse viimasel etapil Kreekas startida.“