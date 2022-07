DELFI USA-s | MM-il närvikõdi pakkunud Mägi: finaalis on võimalik neid hammustada küll

Mäletatavasti Dohas kolm aastat tagasi jäi ta esimesena 400 m tõkkejooksu finaalist välja, nüüd sai viimasena sisse. See erinevus on väga suur. Kas võib öelda, et sellega sai miinimumprogramm täidetud?

„Miinimum jah, vähemaga ei oleks tahtnud leppida,“ tõdes kahel viimasel olümpial kuuenda ja seitsmenda koha saanud Mägi. „Teistpidi võttes on finaal täiesti uus jooks ja oli arvata, et täiesti möödaminnes finaali ei saa, tuleb ikka joosta. Teada oli, et poolfinaal tuleb raske. Võib-olla eilne jooks kujunes pisut liiga kiireks. Võib-olla oleks saanud seal natuke rohkem energiat säästa, seda oli lihastes ka tunda, aga nüüd on päris pikk paus, teisipäeva õhtuni.“