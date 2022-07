Ajalugu teinud Janika Lõiv sai Andorras toimunud MK-etapil 6. koha

„Start ei õnnestunud kõige paremini, aga väga palju kohti ära ka ei andnud. Minu taktika oli algusest peale pigem tagasihoidlikumalt sõita, sest kõrgmäestikus on oht, et liiga kiire alguse puhul võib sõidu lõpp ära vajuda,“ jätkas Lõiv. „Esimese ringi sõitsin umbes 20. koha kandis. Nägin palju kukkumisi ja olin mõnes ummikus. Kukkumised muutsid mu laskumistel eriti ettevaatlikuks. Teisest ringist alates sain oma tempos sõita ja väga palju segajaid ei olnud. Kuna tõusud olid laiad, oli möödumine lihtne ja sain oma positsiooni parandada. Kui sain aru, et sõidan esikümnes, olin korraks juba päris õnnelik ja rahul oma kohaga, sest see on mu selle aasta suur eesmärk olnud. Vaikselt aga tulid seljad vastu ja endalegi märkamatult olin viimasele ringile minnes top 5 piirimail. Ka kolmas koht ei olnud kaugel. Muidugi tekkis siis juba hasart ja soov pjedestaalile sõita, seega lisasin viimasel ringil kiirust ja proovisin paremini tehnilisi kohti läbida. Kahjuks aga tegin vahetult enne finišit sõiduvea ja kukkusin kurvis. Ratas katki, ise katki ja pidin esiviisiku koha unustama ning lihtsalt finišisse kulgema.“