Massilised viisaprobleemid põhjustavad kergejõustiku MMil suurt pahameelt

USA väljaande USA Today andmetel on koguni 374 sportlasel tekkinud viisaga komplikatsioone ning nendest omakorda kolmveerandil on õnnestunud lahendus leida alles viimasel minutil.

„See on lihtsalt naeruväärne. Kõik ju teavad, et USA-sse viisa taotlemine on keeruline protsess. Rahvusvahelised föderatsioonid ja võistluse korraldajad pole sellega aga miskipärast arvestanud. See on täiesti häbiväärne,“ sõnas Johnson Twitteri vahendusel.