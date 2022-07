Kummalisest reeglist tingitud probleem vajutas eestlaste esitustele Itaalias pitseri

„Sellega ma tee äärde jäingi. Ei näinud mõtet boksi tulla ja rehvi vahetada, sest see juhtus ringi alguses. Kui terve ring katkise rehviga sõita, jääd nagunii viimaseks. Kahju, sest 26 minutit oli auto vastu pidanud ja kõik oli käeulatuses. Pärast võeti kaks meest karistusega maha, nii et kui ma oleks lõpuni tulnud, saanuksin neljanda koha,“ rääkis Vahtel.

Vahteli sõnul ei saa võistkond Honda Civic FK7 H70 auto kiirust sirgetel lõikudel parandada, sest põhjus peitub rahvusvahelise autoliidu FIA reeglites. Honda TCR-autode võimsust on kärbitud, uuemate Audide ja Cuprate puhul pole selleni veel jõutud. Võib-olla muutuvad jõuvahekorrad võrdsemaks juba selle hooaja jooksul, aga see pole kindel.

„Sirgetel tullakse Hondadest nii mööda, et vahe on kolm autopikkust, minnakse mööda ja esimeses pidurdamises on omakorda juba kolm autopikkust kaotust. Põhimõtteliselt tullakse nagu suunatuledega mööda. Loodetavasti keerab FIA Audidel ja Cupratel võimsust maha, sest ebareealselt raske on nende vastu sõita, kui neil on tippkiirust 10 km/h rohkem,“ selgitas Vahtel.