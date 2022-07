BLOGI | Mägi murdis MM-il finaali, jamaikalannade vinge sprindipidu ja meeste vägev kuulitõuge

Eesti rekordimees sai teises poolfinaalis brasiillase Alison dos Santose (47,85) ja ameeriklase Trevor Bassiti (48,17) järel kolmanda koha. Kaks esimest läksid otse finaali, eestlane pidi lootma ajale. Kolmandas jooksus oli temast kiiremad kolm meest, see tähendas, et Mägi jõudis ajaga viimasena edasi.

Kolm aastat tagasi Dohas peetud MM-il oli Mägi saatus kurvem, siis jäi ta just esimesena finaalist välja, olles üheksas. Finaal joostakse teisipäeval.

„Miinimum sai tehtud jah, vähemaga ei oleks tahtnud leppida,“ tõdes kahel viimasel olümpial kuuenda ja seitsmenda koha saanud Mägi. „Teistpidi võttes on finaal täiesti uus jooks ja oli arvata, et täiesti möödaminnes finaali ei saa, tuleb ikka joosta. Teada oli, et poolfinaal tuleb raske. Võib-olla eilne jooks kujunes pisut liiga kiireks. Võib-olla oleks saanud seal natuke rohkem energiat säästa, seda oli lihastes ka tunda, aga nüüd päris pikk paus, teisipäeva õhtuni.“