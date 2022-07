DELFI RALLY ESTONIAL | Rovanperäle minutiga kaotanud Evans: oleks võinud ka hullemini minna

„Kuni laupäeva pärastlõunani näitasime head kiirust. Siis sai Kalle jalad alla ja langesime teiseks. Otsustasime, et ei hakka enam nii palju võitlema,“ tõi Evans välja ralli võtmehetked. „Olen pettunud, et meie tempo polnud sarnane, aga samas oleks võinud ka hullemini minna.“

„Ka eelmisel aastal domineeris Kalle siin ja meid polnud kusagil,“ meenutas mullu Eestis viienda koha saanud Evans. „Sellest küljest on hea, et nüüd olin kõige lähemal talle. Samas tahaks alati võidu nimel heidelda.“

Rally Estonia korraldusega jäi Evans üldjoontes rahule, kuid ajakava oli waleslase sõnul liiga pikaks venitatud. „Formaat polnud just ideaalne: väga pikad päevad, aga läbisõit oli väike,“ märkis Evans. „Katsed ise on päris head, aga mõnel katsel - vist reedel - oli tee väga pehme. Teeolud olid mõne katse teise läbimisel väga halvad, aga kui see kõrvale jätta, olid teed nauditavad.“