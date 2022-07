Rally Estonial oli kaotajaid rohkem kui võitjaid

Rõõmus on kahtluseta ka Junior WRC mees Robert Virves, kes küll ei triumfeerinud Rally Estonial, kuid võitis suisa 16 kiiruskatset ja tõusis suurde mängu – viimasel etapil Kreekas on tal võimalus saada maailmameistriks.

Craig Breen

Craig Breen palgati M-Sporti ühe eesmärgiga: et ta poodiumikohtade ja võitudega näitaks, kui kiire on Ford. Nüüd tuli seda tõestada, sest Breen on kahel eelmisel Rally Estonial teiseks jäänud. Ka meeskonna omanik Malcolm Wilson kuulutas, et Eestis peab Breen näitama kiirust. Paraku kiirust Breenil ülemäära ei olnud, kuid niipalju küll, et ta juba neljandal kiiruskatsel võpsikusse põrutas ja päeva katkestas.