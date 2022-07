DELFI RALLY ESTONIAL | Thierry Neuville Hyundai muredest: nimekiri on pikk ja aega on vähe

„Me teame, et esiklaasi soojendus ei tööta. See valmistas pettumust, juba eile sõitsime mõnel katsel üsna piiri peal niimoodi,“ tõdes belglane.

Neuville tunnistas nädalavahetuse jooksul korduvalt, et on hädas enesekindlusega. Belglane tõdes ralli järel, et see tulenes Hyundai autost. „Ma ei tundnud end autos mugavalt, aga laupäeva pärastlõunal läks seis veidi paremaks. Täna jälle muutuvate ilmaoludega enesekindlust polnud. Polnud põhjust surumiseks ka, aga ikka tundsin, et väga lihtne oli viga teha.“