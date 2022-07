DELFI RALLY ESTONIAL | Rovanperä: sõitsin turvaliselt, vajadusel saan gaasi juurde panna

Mullu võitis ta Lõuna-Eesti teedel elu esimese MM-ralli, seejärel on tulnud kuus esikohta lisaks. „Esimene võit oli eriline, tänavune aga keeruline – tingimused olid üsna hullud. Paari esimese katsega sain tunde sisse ja siis läks juba rahulikult.“

Rovanperä tunnistas, et ei lahkunud kordagi mugavustsoonist, ka mitte viimasel vihmast läbi ligunenud kiiruskatsel, kus ta edestas järgnevat suisa 22,5 sekundiga. „Kui startisin viimasele katsele, oli tee juba pisut kuivem. Tunne oli hea ja otsustasin suruda gaasi nii palju kui vaja. Sõitsin kogu ralli turvaliselt, riske võtmata, mis näitab, et baaskiirus on hea. Vajadusel saan omajagu gaasi lisada.“