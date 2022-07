DELFI RALLY ESTONIAL | Järveoja: reedel oli šokk ja pettumus – lootsime võidelda esikoha nimel

„Kas kolmas koht pole midagi väärt?“ muigas Järveoja. „Tegelikult oli reedel paras šokk ja pettumus, sest enne rallit lootsime võidelda esikoha eest. Paraku sai reaalsus ruttu selgeks – oma jõuga me võidule ei sõida. Ülejäänutest olime parimad ja sellega tuleb rahul olla, sest enamat saavutada polnud võimalik. Ott sõitis väga hästi, andsime oma maksimumi.“

Järveoja sõnul tuleb reaalsusega, et Toyota sõiduvahend on Hyundaist esialgu veel üle, edasi elada: „Optimismi tuleb säilitada, sest vaevalt pea norgu laskmine asja paremaks teeb. Peame edasi võitlema sellega, mis meil on. Motivatsioonipuudust õnneks ei ole, MM-sarja teine koht võiks olla eesmärk ja selles mängus oleme sees.“