DELFI VIDEO RALLY ESTONIAL | Ott Tänak: oleks vaja aktiivsemaks hakata ja edasi liikuda, seni oleme ainult infot kogunud

„Positiivne on, et lõpuni jõudsime. See oli üks kõige keerulisemate oludega Rally Estonia, mida kunagi sõitnud oleme. Eile oli ilm ehk stabiilsem, aga ülejäänud aeg oli paras loterii,“ kirjeldas Tänak Delfi intervjuus ilmaolusid. „Kiirust meil polnud, kahjuks ei suutnud ralli jooksul seda leida ka. Natukene saime stabiilsemaks, mingi suunise ehk Soomeks leidsime, aga põhjused hakkavad juba madalalt vundamendist peale.“