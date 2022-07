DELFI USA-s | MM-il võimu näidanud ja plaani täitnud Mägi: paberil tundus see jooks kõvem

„Panin nii palju endast mängu, et kindlalt ära joosta,“ sõnas Mägi, kes enne jooksu arvas, et andmine tuleb vihasem. „Paberi peal tundus see eeljooks selline, et kui mitte päris poolfinaal, siis vähemalt veerandfinaal. Mehi justkui nimede järgi oli päris kõvasid, liiga kergelt ei saanud seda võtta, aga ega jooksu ajal kuskil ülemäära palju suruma ka ei pidanud. Õnnestus enda asjad sedasi mõnusalt sujuvalt ära teha. Viimane sõnum, mis ma treenerilt ja massöörilt sain, oli see, et lõpus ülemäära punnitama ka ei pea, et see võit võtta, aga samas asjad olid ikkagi minu kontrolli all. Ei pidanudki punnitama. Paberi peal see jooks tundus natuke kõvem, kui see välja kukkus. On see hea või halb, seda ei oska öelda. Nimede järgi oleks natuke rohkemat eeldanud.“