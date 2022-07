Ott Tänaku jaoks oli laupäev sportlikus mõttes igav. Kui veel hommikul võis peljata, et Esapekka Lappi võib üritada tema kolmandat kohta ohustada, siis pärast seda, kui soomlane päeva kolmandal kiiruskatsel rehvi vahetas, oli viimanegi pinge kadunud. Üsna kiiresti sai selgeks, et lihtsalt sõiduga on Tänakul keeruline ka tõusta.