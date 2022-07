DELFI RALLY ESTONIAL | Evans: Rovanperä paremust on raske tunnistada, ta on sammu võrra ees

Rovanperä haaras juhtohjad reede õhtu viimase katsega ning on sellest saadik rallit kontrollinud. Pühapäeva eel on vahe soomlase kasuks 29,1 sekundit.

„Kalle oli algusest peale kiirem. Sõitsime hästi, aga ta on sammu võrra ees. See on raske, aga olukord on nagu ta on,“ vastas Evans päeva järel küsimusele, kui raske on Rovanperä paremust tunnistad. „Sõitsime hästi, aga ilmselt me ei riskinud liiga palju.“

„Raske on öelda, kas sõitsin piiri peal,“ jätkas waleslane. „Alati on teatud riskielement olemas, aga sõidurütm oli hea. Ma ei tunne, et sõidaksin halvasti.“

MM-sarja üldseisu arvestades poleks Evansil piiri peal sõites suurt midagi kaotada. Rovanperä edu konkurentide ees on igatepidi mäekõrgune. Miks mitte suruda? „Alati on midagi tiimi vaatenurgast kaotada. Midagi pole arutatud, aga kahju oleks kaksikvõit kaotada. Kui praegu Kallet taga ajades välja sõidaksin, näeksin päris loll välja,“ arutles Evans. „Võib ju väita, et mul pole midagi kaotada, aga see on ka meeskonnamäng. Peab ausalt vaatama, aasta alguses ma ei olnud kõige stabiilsem.“