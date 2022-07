DELFI VIDEO RALLY ESTONIAL | Suurepärast kiirust näidanud Virves: eilne õhtu jääb kindlasti närima, aga juhtuda võib veel kõike

Päeva neljandana alustanud Virves lõpetas laupäeva kolmandal kohal. Ta kaotab 13,6 sekundiga teist kohta hoidvale Jon Armstrongile. Liider Sami Pajari on 31,1 sekundi kaugusel.

„Päevaga peab rahule jääma, oli väga nauditav. Ühtegi erilist probleemi polnud, mis oleks sõitmist seganud,“ vaatas Virves Delfi intervjuus päevale tagasi. „Hea on näha, et see ka tulemustes kajastub.“