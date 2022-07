OTSEBLOGI | Koondise pesamuna tegi MM-il imeilusa debüüdi - Eesti juunioride rekord viis lõppvõistlusele! Ka Mägi pääses kindlalt edasi

„Ma arvan, et olen natuke šokis sellest, mis just juhtus,“ tunnistas Mehis ja Kersti Viru õpilane pärast edukat etteastet. Ta ületas kõik kõrgused kuni 1.93-ni avakatsel, see läks üle teisel üritamisel. Kõik sujus nii ladusalt, et isegi Hayward Fieldi staadionidiktor pani seda tähele: Bruus jätab mulje, nagu see kõik oleks nii lihtne!