OTSEBLOGI | Koondise 17-aastane pesamuna tegi MM-il imeilusa debüüdi - Eesti juunioride rekord viis lõppvõistlusele!

Mägi jaoks ei tohiks üsna hõreda sõelaga eelring suuri probleeme valmistada. Igast jooksust läheb edasi neli esimest, lisaks viie jooksu peale neli ka aegadega. Mägi stardib neljandas jooksus, tänavu on seal osalejatest temast kiiremini jooksnud vaid ameeriklane Trevor Bassitt. Vast kuulsain konkurent on aga Türgit esindav Yasmani Copello.

17-aastane Karmen Bruus on tänavu ületanud 1.91, MM-il osalevatest naistest on sel hooajal enamat suutnud 18. „Eelkõige lähen võistlust nautima ja kogemust saama. Saan võistelda koos selliste staaridega, keda varem olen vaid telerist näinud. Kui saaksin kirja isikliku rekordi, siis see oleks kindlasti suur pluss,“ tõdes Bruus.



„Eelvõistlusel on normiks 1.95, aga ma vaatasin, et eelmisel MM-il Dohas sai edasi 1.92-ga,“ ütles treener Mehis Viru. Lõppvõistlusele saab 12 sportlast.