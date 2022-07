17-aastane Bruus tegi MM-il imeilusa debüüdi! USA teenis 100 m sprindis kolmikvõidu

„Ma arvan, et olen natuke šokis sellest, mis just juhtus,“ tunnistas Mehis ja Kersti Viru õpilane pärast edukat etteastet. Ta ületas kõik kõrgused kuni 1.93-ni avakatsel, see läks üle teisel üritamisel. Kõik sujus nii ladusalt, et isegi Hayward Fieldi staadionidiktor pani seda tähele: Bruus jätab mulje, nagu see kõik oleks nii lihtne!

„Võistlus läks tõesti väga hästi, hoojooks ei olnud nii passiivne nagu tavaliselt. See andis väga palju enesekindlust, et võiks tulla hea võistlus ja miks mitte finaali saada. Siin staadionil oli väga mõnus võistelda selle publiku ees, nautisin seda täiega. Kõik tingimused olid väga head, polnud liiga kuum, tartaan oli väga hea,“ kiitis Bruus.

17-aastane Tabiverest pärit neiu parandas varemgi enda nimel olnud Eesti juunioride rekordit kahe sentimeetri võrra, noorsoo rekord jääb nüüd ühe ja Anna Iljuštšenko hüpatud täiskasvanute mark kolme sentimeetri kaugusele.

Kas oli kahju ka, et ei saanud sellise tänase võimsa hooga edasi hüpata? „Ma ei teagi... Võib-olla isegi mitte, siis jääb finaaliks ka midagi,“ muheles Bruus.

Lõppvõistlus peetakse teisipäeval. Täna oli 1.93 jõukohane üheksale naisele.

Rasmus Mägi võitis oma eeljooksu ajaga 48,78 ja pääses kindlalt poolfinaali. „See näitab, et vorm on läinud õiges suunas. Kui hooaja sees olen jooksnud samasuguse aja nii, et mul on lõpus päris paha, siis täna pigem tuli see kergelt ja sujuvamalt kui siiani,“ rääkis Mägi.