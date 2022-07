Tiger Woodsi suurturniir päädis pisaratega

17 kuud tagasi sattus Woods ränka autoõnnetuse ja oli reaalne oht, et ta jääb ilma oma paremast jalast. Lõpuks sportlane pääses amputeerimisest, aga samas annab avarii siiani tunda. „18 auku on keeruline kõndida ja mängida. Inimestel pole aimugi, mida ma läbi elan ja mitu tundi ma iga päev oma kehaga töötan, et seda suudaksin,“ ütles Woods.