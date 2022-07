Putin autasustas Soome võrkpallitreenerit Venemaa kõrgeima võimaliku ordeniga

Sammelvuo käe all võitis Venemaa 2019. aastal Rahvuste liiga, eelmisel aastal peetud Tokyo olümpiamängudel jäi koondise saagiks hõbemedal.

Avalduse Sammelvuole ordeni andmiseks esitas Venemaa võrkpalliliit. Lõplik sõna ordenite jagamisel on Putinil ja hiljuti allkirjastas ta vastava määruse.

Soomlastest on Venemaalt Sõpruse ordeni saanud ka poliitikud Eero Heinäluoma and Paula Lehtomäki. Heinäluoma teatas märtsis, et viskas medali pärast Venemaa - Ukraina sõja algust prügikasti. Kuidas Sammelvuo valituks osutumisele reageeris, pole teada.