DELFI RALLY ESTONIAL | Neuville tiitlist enam ei mõtle: eesmärk on saada aasta lõpuks vastupidav ja kiire auto

Belglase sõnul on neljas koht umbes see, mida ta MM-etapi eel ka eeldas. „Nagu ütlesin juba ralli eel, siis poodiumile jõudmine oleks hea tulemus. Teadsime, et Kalle ja Ott on siin väga kiired. Elfyn on samuti head kiirust näidanud. Me ei saa nende vastu midagi teha.“