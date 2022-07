Bayern andis lõpuks järgi: Robert Lewandowski uus klubi sai selgeks

Lewandowski leping Barcelonaga on kolme aasta pikkune, poolte kokkuleppel võidakse lisada veel üks aasta.

Lewandowski eest saadav raha aitab Bayerni lähemale oma uuele sihtmärgile, kelleks on Torino Juventuse ja Hollandi koondise keskkaitsja Matthijs de Ligt. Väidetavalt soovib hollandlane oma karjääri just Münchenis jätkata, kuigi tal on Juventusega veel kaks aastat lepingut järel. Tema üleminekutasu võib ulatuda 80 miljoni euroni.