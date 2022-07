DELFI USA-s | Treener sätib 17-aastasele Bruusile latti kõrgele. „Trennis oleme proovinud ka kahte meetrit.“

Kaks aastat tagasi hüppas Bruus 1.74, mullu 1.80 ja tänavu on viinud rekordi 1.91-ni. Edu taga on neiu sõnul aastatepikkune läbimõeldud treening. „Käisin põhikoolis Tartu Ühisgümnaasiumis, seal alguses mängisin võrkpalli ja siis sattusin Kersti Viru juurde kergejõustikutrenni. Sealt olen väga hea põhja alla saanud, kindlasti need praegused tulemused ei ole niisama tulnud,“ rääkis nüüd Jaan Poska gümnaasiumis 11. klassi minev neiu, kes konkreetselt kõrgushüppele on keskendunud alles viimasel aastal. „Olen väga tänulik Kerstile, et ta on nii kaugele mind toonud ja hästi treeninud ja hea baasi loonud, millele on hea peale ehitada.“