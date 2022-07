DELFI USA-s | Tülika terviseprobleemi seljatanud Soome vasaraheitja ihkab EM-il võistelda koos eestlannast kallimaga

36-aastase Seppäneni isiklik rekord on 76.20, hooajamark 74.97. Väga pettunud ta etteaste järel ei olnud. „Olen veidi rahulolematu. Olin vaimselt hästi valmis, enesetunne oli hea, aga mu tehnika aspektid polnud sajaprotsendiliselt paigas. Natuke jäi eesmärgist puudu,“ tõdes Seppänen, kes varem on pääsenud 2015. aastal Pekingis peetud MM-ile.

Vahepeal segas teda ka vertiigo ehk peapööritus, haiguslik aisting, mille käigus tajutakse tegelikkuses mitteesinevat pöörlemist ja kõikumist. „See oli neli aastat tagasi. Tean, kuidas sellega toime tulla. Halvimal juhul on täitsa haige enesetunne. Alguses mõjutas see mu tehnikat väga halvasti. Tuleb teha teatud harjutusi, muuta oma pea asendit,“ rääkis Seppänen.

„Oleks väga kena, kui saaksime koos EM-ile minna. Tal on sinna pääsemiseks väga hea võimalus. Kui natuke edeneb, siis usun, et saab peale. Kui suudab järjekindlalt heita 67-69 vahele, siis sellest peaks piisama,“ usub Seppänen. Ojaloo nimel olev Eesti rekord on 71.50, tänavuseks parimaks on 67.91.