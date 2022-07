Meistriliiga debütantidest peatreenerite lahingus jäi peale Levadia Stojković

1. juulil teatasid senised FCI Levadia peatreenerid Marko Savić ja Vladimir Vassiljev, et nad ei jätka edaspidi ametis, mistõttu võttis hooaja lõpuni juhendaja rolli üle seni duubelmeeskonda vedanud serblane Ivan Stojković. Möödunud nädala laupäeval teatas Tartu Tammeka, et klubi peatreener Miguel Santos pani ameti maha ja kohustused võttis üle tema senine abimees Marti Pähn. Sel reedel tegid kaks meest uues rollis kõrgliiga debüüdi.

Meistriliiga tabelis on FCI Levadia 51 punktiga esikohal, kuid 50 silma kogunud FC Flora on pidanud neist lausa kaks mängu vähem. Tartu Tammeka on kuues.