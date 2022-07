DELFI RALLY ESTONIAL | Latvala kiitis Rovanperä: ta on tark, ründas viimasel katsel

Toyota meeskonna pealik Jari-Matti Latvala tunnistas, et on hoolealusest, MM-sarja liidrist Kalle Rovanperäst vaimustuses. „Ta on kiire pois, aga samas on tal ka rallitarkust. Viimasel kiiruskatsel nägi ta ära, et olud muutuvad üha kehvemaks, tema taga startivad mehed jäävad vihma kätte ning otsustas rünnata.“