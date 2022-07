DELFI RALLY ESTONIAL | Martinsoni päevakommentaar: Oli „äge“ rallipäev...

Äkki läheb laupäeval paremini ja Tänak leiab autole superseadistuse, kuid vaevalt. Ehk nagu mees ise ütles: auto probleemid on teada, aga neid ralli käigus parandada ei anna. Üks võimalus siiski on: vahetult pärast Tänaku finišit hakkab kiiruskatsel vihma sadama, aga see pole siiski see, mida tegelikult tahaks. Soov on see, et Hyundai oleks isegi mitte kiirem, aga sama kiire kui Toyota, sellest piisaks, siis läheks lahinguks.