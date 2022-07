DELFI RALLY ESTONIAL | Nõutu Hyundai tiimipealik: meil on Eestis kiirusest puudu

Eesti rallifännidel on hingel muidugi tõik, et taas tabasid Oti masinat tehnikamured. „Muidugi on frustreeriv, kui juhtuvad asjad, mida ei tohiks juhtuda. Kuid samas oli see täna ainus [tehniline] probleem. Meil on eelkõige puudu just kiirusest,“ tõdes Moncet. „Üritame vajutada ja hoida poodiumikohta, võib-olla tekivad kahel esimesel probleeme.“