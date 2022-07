Eesti korvpallitalent siirdus Itaalia esiliigasse

Novipiù JB Monferrato spordidirektor Federico Vignola sõnul on 204 cm pikkune Poom nende selle suve viimane hange. „Oleme moodustanud kümne mängijaga meeskonna, mis on valmis võitlema väga tasavägises Serie A2-s. Oleme Karli aastaid jälginud ja ta on korduvalt mänginud meie noortevõistkondade vastu,“ ütles ta.