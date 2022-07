Hyundai piloot jättis positiivse koroonaproovi pärast Rally Estonia pooleli

Täna lõunal tehtud proov näitas, et Paddon on nakatunud koroonasse. „Nüüd järgime koroonaprotokolle, mis tähendab rallilt lahkumist. Tänan Uus-Meremaa Hyundaid mõistva suhtumise eest, sest ajastus oli uskumatult halb. Eriti arvestades, et olen viimasel kahel aastal suutnud nakkusest mööda hiilida. Nüüd keskendume tervisele ja taastumisele, et saaksime Soomes vajutada. Vabandan kõigi ees,“ lisas ta.