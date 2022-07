Dopingutestijad tuvastasid profiratturil munandivähi

Pärast testi sai 26-aastane norralane aga telefonikõne, mille sisu oli üllatav. „Nad ütlesid, et pean minema arsti juurde, sest mu kehas on midagi, mida nimetatakse HCG-ks,“ ütles Træen intervjuus Norra TV2-le.

Dopingutestijad olid olukorra pärast mures ja nad ütlesid, et Træeni peab kiiremas korras minema täiendavatele analüüsidele - nimelt on mehe kehast HCG leidmine sageli märk munandivähi tekkest. Täpsemad vereanalüüsid ja muud testid kinnitasid kahtlust. Oma haigusest sotsiaalmeedias rääkinud Træen väitel olid viimased kuud päris hullud. Enne haiguse avastamist olid tal kerged sümptomid, mis ajapikku süvenesid.

„Mul oli isegi istuda valus. Rindu lõid valud ja keha tuikas. See polnud eriti tore,“ lisas sportlane, kelle kasvaja opereeriti välja kolm nädalat tagasi. Mehe taastumine on sujunud nii hästi, et rattur liitus oma Uno-X profimeeskonna treeningutega. „Võib julgelt öelda, et mul vedas. Arstid avastasid haiguse varases staadiumis.