DELFI RALLY ESTONIAL | Liider Elfyn Evans: ralli on veel väga varajases faasis. Edu on raske kasvatada, aga lihtne kaotada

Evans, kes võitis reede hommikul kõik neli kiiruskatset, ei osanud öelda, kas selline edu tuleb talle üllatusena. „Kalle stardib esimesena, raske on öelda, kui palju see teda mõjutab. Rütm oli hea, aga ei oleks osanud aega küll kuidagi ennustada. Väga raske on öelda, kas sõidad hästi või halvasti,“ märkis ta. „Tundub, et meil on hetkel suhe autoga hea ja see on nendel rallidel oluline.“