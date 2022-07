DELFI RALLY ESTONIAL | Rovanperä: vihma võiks tulla, aga mitte padu

„Teadsime, et peame hommikul teed puhastama ning seetõttu on senine seis rahuldav. Õhtustel katsetelgi peame väiksemate autode sisse sõidetud jälgedes kihutama,“ rääkis Rovanperä, keda lahutab viienda katse järel rallit juhtivast Elfyn Evansist 18,7 sekundit.

Reedel on kavas veel neli kiiruskatset, mis on hommikul sõidetute kordusläbimised. „Tegelikult ei tea, mis juhtuma hakkab, sest lubatakse vihma. Kui tuleb väike sadu, võib see meile kasuks olla, aga padu, kus rööbastesse tuleb seisvat vett, oleks kurjast,“ lisas 21-aastane soomlane.