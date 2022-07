Tartu Ülikool Maks & Moorits täiendas ridu andeka Ukraina ääremängijaga

Tartu meeskonna peatreeneri Nikolajs Mazursi hinnangul on Voinalovitš väärt täiendus. „Saime oma meeskonda noore andeka mängija, kes suudab nii kaitses kui rünnakul mängida mitut positsiooni. Oma pikkuse kohta liigub ta väga hästi ja teeb kaitses vastastele korralikult peavalu. Usun, et tal on ees korralik karjäär ja ta võib järgmistel aastatel veelgi kõrgemal tasemel mängida. Teeme endast parima, et ta saaks meeskonna eesmärkide täitmisele kaasa aidata,“ sõnas Mazurs.