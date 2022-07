OTSEBLOGI | Kas ajaloo suurima medalimasina karjäär saab MM-il kuldse punkti ja kas Keenia sprindiäss jõuab stardiks kohale?

Avapäeva suurimaks tõmbenumbriks on 4 x 400 m segateatejooks, kus kodupubliku lemmikuks on 36-aastane Allyson Felix. Juba 2003. aastal esimest korda MM-il osalenud fenomenaalne sprinter lõpetab selle hooaja järel karjääri. Ta on MM-idelt võitnud kokku koguni 18 medalit, sellele pole kellelgi midagi võrdväärset vastu panna. Olümpiamängudel on Felix poodiumile tõusnud 11 korral.

Tiitlid jagatakse täna välja ka naiste ja meeste 20 km käimises. Lisaks peetakse hulgaliselt eelvõistlusi, millest oodatuimad on 100 m esimese ringi jooksud. Huvitav on näha, kuidas laheneb olukord Keenia sprinteri Ferdinand Omanyala jaoks. Viisaprobleemide tõttu jõuab ta napilt enne starti Oregoni. Esialgsete andmete põhjal saabub ta kolm tundi varem. Kui aga kuskil tekib tõrge, võib juhtuda, et Omanyala jõuab kohale alles pärast stardipaugu kõlamist. Ja kui jõuab, siis mis seisundis Aafrika rekordimees pika reisi järel on.

„Tema enda intervjuust lugesin, et ta on küllalt optimistlik,“ kommenteeris Rasmus Mägi. „Ma arvan, et kui see saaga selliseks läks, siis reisigraafik tehti talle vähemalt võimalikult mugavaks. Jah, Ameerikasse tulles pidime ka meie päris pikalt järjekorras seisma. See on miski, mille kõik sportlased peavad läbi tegema. Arvan, et esimese kolme päeva jooksul peaks tal olema siiski kõik eeldused päris kiiresti joosta. Minu kogemus on selline, et esimesed kolm päeva on okei, neljas-viies võivad olla tasakaalutumad päevad ja siis läheb jälle paremaks. Aga see on väga personaalne.“