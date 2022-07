DELFI RALLY ESTONIAL | Ott Tänak sai Rally Estonial kohtunikelt karistada ja langes kolmandaks

FIA kohtunikud kutsusid reedel kell 9.30 hommikul meeskonna mänedžeri Pablo Marcose ülekuulamisele, kes selgitas, et kaardilugeja (Martin Järveoja) polnud kõnealuses tsoonis kindel, kas on vaja lülitada masin hübriidrežiimile, sest pärast autopesu punkti ootas ees ülesmäkke tõus. Järveoja sellest aga mänedžeri ei teavitanud, seisis FIA avalduses.



FIA otsusest selgub, et Hyundai duo sai karistada, sest tiim polnud teatanud ühestki tehnilisest probleemist ja hübriidajami tootja teatel polnud ka sellega ühtegi tehnilist probleemi.