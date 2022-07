Eesti orienteerujad astuvad maailmamängudel võistlustulle

USA Alabama osariigis, Birminghami linnas on käimas 7. juulil alanud XI maailmamängud. Tegemist on Rahvusvahelise olümpiakomitee poolt tunnustatud, kuid olümpiale veel mitte pääsenud spordialade tippvõistlusega, mida korraldatakse iga nelja aasta tagant nagu olümpiamängegi. Tihtipeale on neid 1981. aastast korraldatavaid võistlusi seepärast nimetatud ka mitteolümpiaalade olümpiamängudeks.