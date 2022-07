FOTOD | Robert Rooba käis Hokihundi laagris noori hokipoisse utsitamas

„Kogu laagri korraldamine on olnud üks äge loominguline protsess, mil lõpuks kõik ideed ja mõtted on saanud teostuse. Organiseerimist on olnud küll palju, kuid see on olnud väga põnev minu jaoks. Õpetame lastele juba maast madalast jäähoki kultuuri, mis hõlmab nii riietusruumi, kuidas enda varustus paigutada ja enda asjade eest hoolitseda, kui ka reegleid ja koostööd oma meeskonnakaaslastega,“ rääkis treener Jaanus Sorokin, et kuna laste vanus jääb 7-12 eluaasta vahele, siis kasvatustööd jagub.